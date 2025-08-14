x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro nombró a Jorge Ignacio Zorro como nuevo embajador en Rusia

El músico y exviceministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro Sánchez, fue designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia, tras obtener el beneplácito del gobierno de Vladimir Putin.

  • Jorge Ignacio Zorro también es una figura cercana a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, de igual manera, fue fundador de la academia de música donde estudiaron las hijas de la pareja presidencial. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    Jorge Ignacio Zorro también es una figura cercana a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, de igual manera, fue fundador de la academia de música donde estudiaron las hijas de la pareja presidencial. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 29 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro oficializó este 13 de agosto, mediante el decreto 0910, el nombramiento de Jorge Ignacio Zorro Sánchez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia. El acto administrativo confirma una decisión que se venía anticipando desde mayo y señala que el diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de Vladimir Putin para asumir el cargo en Moscú.

Zorro, músico y director de orquesta, fue viceministro para la Creatividad en el Ministerio de las Culturas, cargo que dejó en octubre de 2024 para dar paso a Yannai Kadamani, actual ministra. Durante su paso por la entidad también ejerció como ministro encargado, en reemplazo de Patricia Ariza, primera titular de la cartera en el actual gobierno.

Formado en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Zorro mantiene una relación cercana con Rusia. Desde el Ministerio impulsó programas que usaban la música como herramienta de transformación social, aunque su gestión estuvo marcada por cuestionamientos.

Entre ellos, un viaje no autorizado a Venezuela, realizado el 31 de enero de 2023 junto a la primera dama, Verónica Alcocer, sin el acto administrativo correspondiente, hecho que le generó cargos disciplinarios en la Procuraduría.

Fuentes políticas han resaltado la cercanía entre Alcocer y Zorro. Él fue fundador de la academia de música donde estudiaron las hijas de la pareja presidencial. En su nuevo cargo, tendrá bajo su mando las relaciones bilaterales que datan de 1935, formalizadas con la apertura de embajadas en 1943. Estas se suspendieron en 1948 tras el “Bogotazo” y se restablecieron en 1968, manteniendo entre tanto intercambios comerciales, culturales y políticos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida