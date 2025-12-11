Se cayó nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina por no poder ingresar al territorio para acreditarse, ¿cobró estos meses?

Este 5 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado de Palestina, tras cumplirse los plazos legales sin que el designado pudiera tomar posesión del cargo. El Decreto 1329, firmado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, dejó sin efecto el acto administrativo del 22 de mayo de 2025 con el que se había concretado la designación.
La Cancillería sustentó la decisión de acuerdo al Decreto 1083 de 2015, que obliga a retirar un nombramiento ordinario cuando el funcionario no puede asumir el empleo dentro del tiempo establecido. Ospina nunca logró llegar a Cisjordania debido a que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, lo que impide su tránsito hacia Ramallah, única vía de acceso al territorio palestino.
