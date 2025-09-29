Jorman Campuzano, la historia de vida del volante que perdió a su hijo, durmió en la calle y hoy sostiene a Nacional

En el fútbol hay hombres que parecen invisibles, piezas que no siempre relucen con luces de artificio pero que sostienen el andamiaje de un equipo. Jorman Campuzano es uno de ellos. Atlético Nacional lo sabe bien: en la cancha es el equilibrio, el punto medio que ordena, pero en el vestuario también es una voz serena y firme, capaz de calmar tormentas y unir voluntades. Y ese liderazgo silencioso se hizo evidente en la noche más reciente ante Millonarios, cuando decidió hacerse cargo de un penal que nadie más quería ejecutar.
