Tres toneladas de alimento y atención veterinaria: así será la jornada para mascotas vulnerables en Manrique

La comuna 3 (Manrique) tendrá este sábado una jornada especial para animales en condición de vulnerabilidad, pues la Ruta Nacional Gabrica Solidaria llegará al territorio el 29 de noviembre para ofrecer baños medicados, consultas veterinarias básicas y entrega de alimento, en una intervención que busca aliviar necesidades urgentes en dos de los sectores con mayor presencia de mascotas comunitarias en Medellín.

La actividad es posible gracias a la articulación entre Gora Fundación, la Clínica Veterinaria Spikes y Gabrica, que seleccionaron los puntos de atención con apoyo de líderes barriales, priorizando accesibilidad y tránsito seguro de la comunidad. En ese sentido, la ruta tendrá dos paradas clave: la primera en la carrera 24 # 37-63, en Manrique La Honda (sector 4), y la segunda en la calle 79F # 24B-35, en Manrique La Cruz, desde las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Uno de los propósitos centrales será atender casos dermatológicos, frecuentes en animales que viven en la calle o sin acceso regular a cuidados básicos. Para ello, se habilitarán 40 cupos de consulta veterinaria básica, priorizados según condición clínica. En paralelo, se desarrollará una jornada de baño y aseo con champús medicados y jabones antisépticos quirúrgicos, una intervención pensada para tratar problemas de piel y mejorar el bienestar inmediato de los animales atendidos.