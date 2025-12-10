¡También hubo fiesta para ellos! 200 habitantes de calle celebraron su día en Bello

La Alcaldía de Bello conmemoró recientemente el Día del Habitante de Calle con una jornada integral en la que participaron más de 200 personas en situación de calle.

La actividad realizada en el barrio Prado, de este municipio, se centró en brindar servicios básicos y acompañamiento institucional a esta población. Por ello, durante la jornada, los asistentes accedieron a aseo personal, barbería, alimentación, asesorías psicosociales y jurídicas, además de actividades comunitarias orientadas a fortalecer su bienestar. Lea también: Salió desde Medellín: Policía incautó 215 kilos de pólvora en Don Matías y Santa Bárbara

Además, con esta conmemoración se buscó garantizar una atención continua para esta población y facilitar el acceso a rutas de acompañamiento y orientación para aquellos que quieran dejar esta vida atrás.