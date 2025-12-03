José Alejandro, el habitante de calle asesinado en pelea por una caneca

Judicializan a menor por el homicidio de Jean Claude Bossard en robo en el norte de Bogotá

El menor de 16 años aceptó tres de los cargos imputados por la Fiscalía y deberá cumplir medida de internamiento preventivo. El hecho ocurrió en medio de un intento de hurto en Usaquén, donde la víctima recibió dos disparos tras resistirse al robo.