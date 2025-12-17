Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso la creación de un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a sus países de origen, una iniciativa que presentó este martes durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei.
Entérese: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”
Según Kast, la medida busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar lo que calificó como un impacto negativo de la migración en Chile. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, afirmó.