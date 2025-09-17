José Mourinho podría dirigir al equipo que lo dejó sin trabajo hace un mes: sería técnico de figura de la Selección Colombia

Antes del inicio de la temporada, el técnico portugués José Mourinho pidió al futbolista colombiano Jhon Jáder Durán como refuerzo para el Fenerbahce de Turquía. Pensaba que el atacante criollo, de 21 años, podría ayudar a su equipo a clasificar a la fase de grupos de la Champions.
Casi lo logran. Sin embargo, el Benfica de Lisboa se atravesó en el camino. El cuadro donde juega el volante antioqueño Richard Ríos –uno de sus refuerzos importantes–, eliminó al Fenerbahce en la última ronda previa al cuadro principal de la Liga de Campeones. Por eso, a Mourinho lo despidieron del equipo turco. Su sueño de llevar a Durán a su mejor nivel quedó a medias.
