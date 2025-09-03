x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Joven colombiano que intentaba recorrer Sudamérica en bicicleta murió en Brasil

El hombre de 27 años había empezado su recorrido hace ocho meses partiendo desde el Eje Cafetero.

  • Jhoan Manuel buscaba convertirse en creador de contenido compartiendo detalles de su viaje con su bicicleta. Foto: Redes sociales
    Jhoan Manuel buscaba convertirse en creador de contenido compartiendo detalles de su viaje con su bicicleta. Foto: Redes sociales
  • Jhoan Manuel partió hace 8 meses desde Armenia con la intención de recorrer Sudamérica en su bicicleta amarilla. Foto: redes sociales
    Jhoan Manuel partió hace 8 meses desde Armenia con la intención de recorrer Sudamérica en su bicicleta amarilla. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Jhoan Manuel Zapata Rivera es un creador de contenido de 27 años conocido en redes como Bendecido AQ. Hace 8 meses había iniciado la aventura de recorrer el continente en bicicleta, sin embargo, esta llegó a su fin en Brasil.

El objetivo inicial era llegar a la ciudad de Sao Paulo, pues así lo había manifestado el joven en sus redes sociales. Sin embargo, según ha relatado su madre Ana Lucía Zapata para el medio La Crónica del Quindío, fue arrollado brutalmente por una motocicleta. Jhoan Manuel murió de forma inmediata por la gravedad de los golpes.

Lea también: Video | Entró corriendo a motel pensando que su esposa lo engañaba y esto descubrió

De acuerdo con el relato de la familiar, el siniestro ocurrió en el municipio de Candeias do Jamari el pasado sábado, 30 de agosto. Aunque el informe preliminar dice que el colombiano fue arrollado por una motocicleta, los hechos aún son investigados por las autoridades.

Zapata anhelaba convertirse en creador de contenido digital, por eso, diariamente compartía a través de sus redes cada detalle y experiencia sobre el viaje que estaba haciendo sobre su bicicleta amarilla.

Jhoan Manuel partió hace 8 meses desde Armenia con la intención de recorrer Sudamérica en su bicicleta amarilla. Foto: redes sociales
Jhoan Manuel partió hace 8 meses desde Armenia con la intención de recorrer Sudamérica en su bicicleta amarilla. Foto: redes sociales

Debido a que el joven tenía conocimientos en soldadura, trabajaba apoyándose en un conjunto de herramientas que cargaba arreglando puertas, rejas y demás trabajos que resultaran, para obtener techo y comida en los diferentes destinos a los que llegaba.

Con la muerte de Jhoan, ahora su familia vive un drama y es el de reunir los recursos para repatriar el cuerpo y darle sepultura en Armenia, de donde era oriundo el joven.

La familia, en cabeza de su madre, Ana Lucía, ha pedido apoyo a entidades y a la comunidad para recibir ayuda. Familiares de Jhoan relacionaron el número 310 255 5959 correspondiente a una cuenta Nequi para recibir cualquier tipo de aporte.

Siga leyendo: Paisa murió ahogada en playa de La Coruña, España, cuando disfrutaba de sus vacaciones

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida