Joven de 16 años fue asesinado en Bogotá, al parecer, para encubrir un homicidio

Un escalofriante hallazgo conmocionó a la capital colombiana este domingo 10 de agosto.
El cuerpo sin vida de Harold Aroca García, un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de agosto, fue encontrado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.
El joven, quien fue visto por última vez el martes 5 de agosto, salió de su casa vestido con ropa deportiva para asistir a sus entrenamientos. Según las primeras versiones, en el trayecto fue interceptado por varias personas que lo golpearon, lo encapucharon y lo obligaron a subir a un vehículo. Dos de los cinco supuestos captores ya fueron capturados.