Joven de 16 años fue asesinado en Bogotá, al parecer, para encubrir un homicidio

El joven, quien fue visto por última vez el martes 5 de agosto, salió de su casa vestido con ropa deportiva para asistir a sus entrenamientos. Según las primeras versiones, en el trayecto fue interceptado por varias personas que lo golpearon, lo encapucharon y lo obligaron a subir a un vehículo . Dos de los cinco supuestos captores ya fueron capturados.

El cuerpo sin vida de Harold Aroca García, un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de agosto, fue encontrado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

Un video captado con un teléfono celular, que ya se encuentra en manos de las autoridades, registra parte de los hechos y está siendo analizado para establecer la identidad de los responsables del rapto. A pesar de un operativo del Gaula en los días recientes, el menor no pudo ser rescatado con vida.

La hipótesis principal que manejan las autoridades y la familia del joven apunta a que el homicidio estaría relacionado con un intento de encubrir un crimen previo.

Carolina García, la madre de Harold, había advertido que su hijo comentó en el colegio que sabía quién habría cometido un homicidio en el barrio el domingo anterior a su desaparición. Ella temía que estas palabras hubieran llegado a personas vinculadas con ese crimen. “Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado”, relató la madre.

Asimismo, las autoridades están manejando otra hipótesis que sugiere que el homicidio estaría relacionado con una venganza entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico que operan en esa zona de Bogotá. Se presume que el menor habría sido instrumentalizado por estas estructuras para actividades ilícitas, quedando atrapado en medio de una disputa territorial.

El cuerpo del joven fue hallado con fuertes signos de violencia, y preliminarmente se ha reportado que, entre otras lesiones, la víctima habría sido encontrada con su boca cosida.