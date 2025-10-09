Joven soldado murió en una corraleja en Atlántico tras mentirle al batallón e ignorar la advertencia de su madre

Una tragedia ocurrió en el ruedo de las recientes fiestas de corralejas de Sabanalarga, Atlántico, donde el joven Breiner José Marrugo Castro, de 23 años, murió de forma dramática, tras ser embestido dos veces por un toro.
Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide declarar emergencia carcelaria ante ola de violencia contra guardianes del Inpec
El joven, que debía estar prestando servicio militar, perdió la vida este miércoles 8 de octubre, luego de no haber escuchado a su madre, ya que al parecer mintió para poder obtener un permiso e irse sin consentimiento de sus superiores a la corraleja.
Marrugo Castro, oriundo de Clemencia, Bolívar, había ingresado al ruedo buscando realizar “diferentes dinámicas o piruetas”, según los testigos a medios locales. Aunque fue auxiliado de inmediato, los esfuerzos médicos resultaron en vano, por lo que falleció minutos después del suceso.