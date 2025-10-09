Joven soldado murió en una corraleja en Atlántico tras mentirle al batallón e ignorar la advertencia de su madre

Una tragedia ocurrió en el ruedo de las recientes fiestas de corralejas de Sabanalarga, Atlántico, donde el joven Breiner José Marrugo Castro, de 23 años, murió de forma dramática, tras ser embestido dos veces por un toro. Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide declarar emergencia carcelaria ante ola de violencia contra guardianes del Inpec El joven, que debía estar prestando servicio militar, perdió la vida este miércoles 8 de octubre, luego de no haber escuchado a su madre, ya que al parecer mintió para poder obtener un permiso e irse sin consentimiento de sus superiores a la corraleja. Marrugo Castro, oriundo de Clemencia, Bolívar, había ingresado al ruedo buscando realizar “diferentes dinámicas o piruetas”, según los testigos a medios locales. Aunque fue auxiliado de inmediato, los esfuerzos médicos resultaron en vano, por lo que falleció minutos después del suceso.

Un permiso ficticio y una advertencia ignorada

El contexto de la presencia de Marrugo en las corralejas fue razón de más dolor para su familia luego de haber tomado una “decisión imprudente”. Una familiar del joven, entrevistada por un medio local del Atlántico llamado San Onofre Hoy, reveló detalles que sitúan el hecho en un acto de “desobediencia y engaño”. Según el relato de la pariente, Breiner solicitó un permiso en el Batallón donde prestaba servicio, alegando falsamente que padecía quebrantos de salud. Sin embargo, una vez en casa de su madre, en Bolívar, el soldado tomó la decisión de asistir a las peligrosas fiestas taurinas.

La familiar confirmó el desacuerdo de la madre ante la elección de su hijo, por lo que al enterarse de sus planes, “le pidió que no se fuera, que se quedara en la casa y que le obedeciera, ya que esos eventos eran peligrosos”. No obstante, el joven no tuvo eso en cuenta e “hizo caso omiso a la advertencia y se marchó”. Las corralejas de Sabanalarga cerraron, al parecer, con un trágico saldo. Medios locales reportaron que, además de la muerte de Marrugo, una segunda persona falleció y un total de 66 resultaron heridas durante las festividades.

El joven habría mentido en el batallón para poder obtener el permiso para irse a las fiestas de corraleja en Sabanalarga. FOTO: Colprensa y Cortesía San Onofre Hoy