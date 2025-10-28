¿Los jóvenes ya no quieren casas grandes? El 60% de viviendas que se construyen en Antioquia son de una o dos habitaciones

El negocio de la vivienda en Antioquia ya no gira en torno a las familias tradicionales de tres o cuatro miembros. Hoy, los hogares son más pequeños, los compradores más jóvenes y las prioridades distintas: sostenibilidad, cercanía al trabajo y flexibilidad en el uso del espacio.
Así lo explica Ricardo Palacio Ojalvo, gerente de proyectos de Contex Constructora, quien reconoce que el sector ha tenido que adaptarse a una velocidad distinta a la de los nuevos hábitos de consumo.
“Hace una década, los apartamentos de tres habitaciones eran lo más comercial. Hoy representan solo el 40% de lo que desarrollamos”, dice.
El 60% restante corresponde a viviendas de una o dos alcobas, pensadas para familias unipersonales, parejas jóvenes o profesionales que trabajan desde casa.
“La segunda habitación ya no siempre es para un hijo, sino para un estudio o un espacio de teletrabajo”, agrega el directivo.
