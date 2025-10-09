JP Morgan advierte déficit fiscal récord en Colombia por alta deuda y gasto desbordado

El último informe de JP Morgan encendió las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia.
Según la compañía financiera, el país atraviesa un entorno fiscal complicado, caracterizado por gastos crecientes e ingresos más débiles de lo previsto, lo que ampliará el déficit primario y pondrá presión sobre la economía en 2025.
“La falta de normas fiscales vinculantes, junto con el próximo año electoral, nos lleva a anticipar una política fiscal expansiva continuada hasta el próximo año”, advirtió el reporte.
En otras palabras, el Gobierno estaría gastando más de lo que puede financiar, y eso terminará afectando al sector privado y la capacidad del Banco de la República de recortar tasas de interés.
El déficit primario —que mide los ingresos y gastos sin contar los intereses de la deuda— alcanzó -1,4 % del PIB en julio, lo que representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al año pasado, y según JP Morgan, “la mayor diferencia fuera de los años de pandemia”.