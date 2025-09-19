Video | Cucho Hernández anotó su sexto gol con Betis e inició con pie derecho el fin de semana de los colombianos en Europa

Las trenzas que llevaba en la cabeza durante el partido del viernes entre Real Betis y Real Sociedad, válido por la sexta fecha de la Liga de España, le daban un aire de brasileño al futbolista colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández. Al cabello trenzado le puso una cinta blanca que, quienes lo vieran desde las graderías del estadio de La Cartuja en Sevilla, España, lo reconocieran a leguas. Hernández, quien llegó al Betis a inicios del 2025, es una de las figuras del cuadro de Andalucía, que esta temporada jugará Europa League.

Por eso, en el duelo ante “La Real”, el colombiano tuvo un rol protagónico: abrió el camino para la victoria 3-1 de su elenco. Corría el minuto siete del juego cuando el pereirano, de 26 años, recibió de espaldas, entrando al área, un pase del argentino Giovani Lo Celso que controló y, en pocos segundos, remató con potencia de derecha para poner a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio.

Hernández festejó, con euforia, su séptima anotación en el Real Betis, donde también juega el colombiano Nelson Deossa, quien llegó como uno de los fichajes estelares, aunque no estuvo entre los convocados para este juego. Este fue el segundo gol de “El Cucho” esta temporada con los andaluces. El pasado 14 de septiembre marcó en el empate ante Levante. Entre tanto, durante su primer año con el cuadro dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, el delantero criollo marcó cinco tantos en los 15 duelos en los que tuvo presencia. En el juego del viernes, también marcaron por el Betis Álex Remiro y Pablo Fornals. Entre tanto, el descuento de la Real Sociedad lo convirtió Braias Méndez.

¿Cuándo juegan Luis Díaz, Jhon Arias y Daniel Muñoz?

La presentación de Juan Camilo Hernández abrió el fin de semana de los futbolistas colombianos en el extranjero. El sábado en la mañana, el extremo guajiro Luis Díaz se enfrentará al Hoffenheim por la cuarta jornada de la Bundesliga de Alemania.

El atacante criollo, uno de los referentes de la Selección Colombia, busca anotar su cuarto gol en el torneo teutón, donde ha brillado. Entre tanto, los futbolistas Yerson Mosquera y Jhon Arias tendrán acción en el duelo entre Wolverhampton y Leeds United que se disputará el sábado desde las 9:00 a.m.