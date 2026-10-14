Video | Bienvenido al selecto club: “Cucho” Hernández marcó su primer gol en Champions, ¿cuántos colombianos lo han hecho?

La Champions League es el mejor torneo de clubes del mundo. Por eso, cualquier futbolista lo quiere disputar. Sin embargo, son pocos los que lo logran. Aunque desde 2024 se cambió el formato y se amplió el número de clasificados –pasó de 32 a 36–, no es fácil llegar a disputarlo.
Menos sencillo es hacer gol en uno de sus partidos. Por ejemplo, hasta el momento, solo 22 futbolistas colombianos han logrado celebrar en el torneo, que se juega desde hace 71 años; antes se llamaba Copa de Europa. El último criollo que se sumó a la lista fue el pereirano Juan Camilo “El Cucho” Hernández.