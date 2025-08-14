Juan Carlos Florián, el nuevo ministro o “ministra” de la Igualdad, reveló los retos y las apuestas tras llegar al cargo

Luego de posesionarse oficialmente como nuevo ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, ha sido tendencia durante los últimos días tras expresarse sobre su pronombre y cómo quieren que se refieran a su persona, pues habla de él como funcionaria y ministra.
Y es que tras la salida del exministro Carlos Rosero, Florián respondió ante las críticas por su trayectoria y diferentes períodos de su vida como trabajador en la industria de cine para adultos en el pódcast A Pelo, donde aclaró por qué se nombra en femenino.
“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy una marica (...) Yo no soy gay”, respondió Florián en la entrevista, remarcando que quiere que se dirijan hacia él como “ministra”.