Condenado el ‘hombre del maletín’, principal articulador del caso ‘Las Marionetas’

Dos años después de su sometimiento a la justicia, un juez de Bogotá condenó a Juan Carlos Martínez Rodríguez, uno de los principales operadores de la red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’, que fue liderada por el fallecido senador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar contratos y recursos públicos en varios departamentos del país.
De este hombre se dice que es conocedor de la génesis de “Las Marionetas”, gracias a su estrecha relación con el senador Castaño, quien aceptó ser el fundador del entramado con el que se habrían desviado más de 3.000 millones de pesos por medio de contratos amañados. Por estos hechos, Castaño fue condenado a 15 años de prisión, que no alcanzó a purgar por su fallecimiento en la cárcel en el año 2023.
Vía preacuerdo, el implicado fue condenado a 62 meses de prisión tras ser hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.