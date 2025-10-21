Los paisas Juan Carlos Mora, David Vélez y Jorge Velásquez, los líderes empresariales con mejor reputación en Colombia

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reveló este martes 21 de octubre su tradicional ranking de los 100 líderes con mejor reputación corporativa en Colombia, en su 18.ª edición.
Este estudio, considerado uno de los más prestigiosos del país, se consolida como el termómetro más completo del liderazgo empresarial colombiano, al integrar la percepción de ocho fuentes de información entre empresarios, expertos, periodistas, analistas financieros, catedráticos y datos objetivos de gestión.
El listado de este año trae cambios significativos en el Top 10 y un notable crecimiento de la participación femenina, reflejando un liderazgo empresarial cada vez más diverso y conectado con la transformación social y económica del país.
