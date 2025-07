Más caliente que nunca: el nuevo entrenador del Tijuana de México le tiró a Juan Carlos Osorio, ¿por qué?

Parece que, con él, no hay puntos medios: lo quieren o no lo quieren; su estilo de juego gusta o no; las formas en las que entrena y habla son percibidas como una cátedra abierta de fútbol o son vistas como palabrerías, erudición inentendible. Así son las cosas con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio.

El míster, como es conocido popularmente, es uno de los técnicos más estudiosos que tiene el fútbol de América Latina. El risaraldense de 64 años, se ha formado desde la década del 90 en Europa. Además, ha tenido pasos exitosos por el balompié colombiano y de México.