“Estoy listo para una gran coalición que gane en primera vuelta”: Juan Carlos Pinzón

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón advierte que Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En entrevista con EL COLOMBIANO, analiza lo que considera un deterioro profundo de la seguridad, la economía, la salud, las relaciones internacionales y la confianza en las instituciones. Habla de su disposición a participar en una gran coalición de fuerzas del centro y la derecha que, según anticipa, buscará llegar unida a la contienda presidencial de 2026.
