Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

De a poco se conocen detalles sobre las razones que habrían motivado la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió en un acto de intolerancia en la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá. Este miércoles, durante la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único de los cuatro sospechosos del crimen que está detenido, la Fiscalía reveló testimonios de testigos de lo ocurrido al interior de Before Club, la discoteca en la que Moreno y sus presuntos agresores estuvieron antes de los hechos. Un informe de Noticias RCN expuso algunos apartes de los testimonios recopilados por la entidad que revelarían lo que Suárez habría dicho antes del ataque contra el joven estudiante de ingeniería.

“(Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él (Moreno)”, indicó una estudiante de Los Andes que fue testigo de los hechos. En otro de los testimonios que obtuvo la Fiscalía de uno de los asistentes de la fiesta de Halloween en Before Club se señala que Suárez pidió “ánimos” para golpear a Moreno. “Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”, es lo que señala el testimonio sobre Suárez. Pero además de esto, el testimonio vuelve a mencionar a la mujer del disfraz azul, identificada como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, de origen venezolano, quien fue capturada por lo sucedido, pero después fue dejada en libertad. Sobre ella, el testigo vuelve a relacionarla como incitadora de la golpiza, pues le habría gritado a Suárez: “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, según lo conocido por la Fiscalía.