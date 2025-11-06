Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

De a poco se conocen detalles sobre las razones que habrían motivado la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió en un acto de intolerancia en la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá.
Este miércoles, durante la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único de los cuatro sospechosos del crimen que está detenido, la Fiscalía reveló testimonios de testigos de lo ocurrido al interior de Before Club, la discoteca en la que Moreno y sus presuntos agresores estuvieron antes de los hechos.
Un informe de Noticias RCN expuso algunos apartes de los testimonios recopilados por la entidad que revelarían lo que Suárez habría dicho antes del ataque contra el joven estudiante de ingeniería.