Compañera de Juan Carlos Suárez reveló que el capturado por el crimen de Jaime Esteban tenía problemas de ira

Una estudiante de Los Andes, que coincidió con el presunto agresor en ambientes sociales, contó a Noticias Caracol que el joven practicaba deportes de alto impacto “para liberar su ira”. También cuestionó la falta de controles en la fiesta donde ocurrió la tragedia.

  • Juan Carlos Suárez fue capturado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor. FOTO: Policía, LinkedIn.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez el delito de homicidio agravado en calidad de coautor por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

La comunidad académica permanece consternada ante un hecho que ha remecido sus estructuras de seguridad. Moreno, de 20 años y alumno de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, fue atacado tras salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el joven caminaba junto a un amigo cuando fue interceptado por Suárez, quien llevaba el rostro pintado de rojo y negro.

Jaime Esteban Moreno. FOTO: LinkedIn.
Jaime Esteban Moreno. FOTO: LinkedIn.

El primer golpe lo recibió por la espalda, lo que lo hizo caer al suelo. Luego, según el relato de la fiscal del caso, fue pateado repetidamente en la cara y el cuerpo, sin posibilidad de defenderse. Otro hombre, identificado como Ricardo González y actualmente prófugo, también habría participado en la agresión, mientras que una mujer presente en la escena incitaba la continuidad de los golpes.

En entrevista con Noticias Caracol, una compañera de la víctima contó que Suárez había manifestado anteriormente tener problemas de ira, motivo por el cual practicaba deportes de alto impacto como calistenia y boxeo. La joven también cuestionó la seguridad del establecimiento donde ocurrió la fiesta, al afirmar que no se realizaban controles de acceso ni revisión de bolsos, lo que habría facilitado el caos dentro del lugar.

En un comunicado, los padres de Jaime Esteban expresaron que su hijo fue arrebatado “en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos”. La comunidad universitaria, por su parte, exige respuestas y acciones que eviten que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Bloque de noticias y respuestas

¿Quién es Juliana y qué dijo sobre Juan Carlos Suárez?
Juliana es una joven que asistió al mismo evento social que Suárez el año anterior y afirmó que él comentaba que “no tomaba mucho porque cuando lo hacía tenía problemas de ira”.
¿Cómo fue la agresión que mató a Jaime Esteban Moreno?
La víctima fue golpeada brutalmente tras salir de Before Club, interceptado en la calle, recibió múltiples puñetazos y patadas mientras estaba en el suelo, lo que le causó la muerte.
¿Qué cargos enfrenta Juan Carlos Suárez?
La Fiscalía lo imputó por homicidio agravado; la defensa estima que podría enfrentar entre 25 y 50 años de cárcel.
