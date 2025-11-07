Audiencia contra acusado por crimen de Juan Esteban Moreno se suspendió por accidente que sufrió juez del caso

En el marco de la audiencia por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se notificó que el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá sufrió un accidente, lo que obligó a aplazar la audiencia contra Juan Carlos Suárez para el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 9:00 a. m.
De acuerdo se dio a conocer, el juez José Alejandro Hoffman durante horas de la mañana, cuando se encontraba en una sala de jueces se tropezó. En este momento lo trasladaron camino a la Fundación Santa Fe, en donde le prestaron los primeros auxilios o las medidas correspondientes de acuerdo a lo sucedido.
En consecuencia, se fijó que la audiencia contra el señalado responsable de la agresión al estudiante de la Universidad de los Andes se realizará la próxima semana, el 12 de noviembre a las 9:00 a. m.