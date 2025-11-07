Audiencia contra acusado por crimen de Juan Esteban Moreno se suspendió por accidente que sufrió juez del caso

En el marco de la audiencia por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se notificó que el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá sufrió un accidente, lo que obligó a aplazar la audiencia contra Juan Carlos Suárez para el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 9:00 a. m. De acuerdo se dio a conocer, el juez José Alejandro Hoffman durante horas de la mañana, cuando se encontraba en una sala de jueces se tropezó. En este momento lo trasladaron camino a la Fundación Santa Fe, en donde le prestaron los primeros auxilios o las medidas correspondientes de acuerdo a lo sucedido. En consecuencia, se fijó que la audiencia contra el señalado responsable de la agresión al estudiante de la Universidad de los Andes se realizará la próxima semana, el 12 de noviembre a las 9:00 a. m.

¿Cómo va el caso hasta el momento?

Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, inició la audiencia en la que un juez determinará si envía o no a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, el principal sospechoso por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La Fiscalía siguió revelando piezas clave que permitirían reconstruir lo ocurrido la madrugada del 31 de octubre, cuando el joven de 20 años fue brutalmente golpeado tras salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. En una reciente audiencia, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Suárez, señalado como uno de los agresores, mientras el proceso se concentra ahora en la participación de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante para desencadenar la golpiza. La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, aseguró que la agresión que terminó con la muerte del joven fue una reacción a presuntos actos de acoso sexual cometidos por Moreno hacia una de las acompañantes del grupo que lo atacó. El homicidio ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, en Bogotá, cuando Moreno salía de un bar acompañado de un amigo y fue interceptado por un grupo de dos hombres y dos mujeres.