Universidad de Los Andes desmiente que Juan Carlos Suárez estudie actualmente en la institución

La misma institución de la capital reveló que el joven procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 1 de noviembre en Bogotá, estudió allá hasta hace dos años.

  • Juan Carlos Suárez, señalado por la muerte de Jaime Esteban Moreno, en medio de la audiencia de acusación. FOTO: Fiscalía General de la Nación
    Juan Carlos Suárez, señalado por la muerte de Jaime Esteban Moreno, en medio de la audiencia de acusación. FOTO: Fiscalía General de la Nación
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

La Universidad de los Andes emitió una aclaración clave sobre la situación académica de Juan Carlos Suárez, el joven actualmente procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado el 31 de octubre de 2025.

La información revelada por Noticias RCN confirmó que Suárez no es un alumno activo de la institución al momento de los hechos. La universidad precisó que vínculo del imputado con la institución fue hasta 2023. Así lo expresaron en un documento oficial.

“En respuesta a su solicitud, me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ (...) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, detallaron.

Declaración en juicio y colaboración

La confirmación por parte de Los Andes desmintió la versión inicial ofrecida por la defensa del presunto agresor ante el juez 37 de control de garantías de Bogotá, donde habían señalado que Suárez era alumno activo de esa institución.

Ante esto, la representación judicial de la familia Moreno Jaramillo advirtió la gravedad de intentar engañar a la justicia frente a este tema. Por eso el abogado Francisco Bernate fue enfático al respecto.

Juan Carlos Suárez, señalado por la muerte de Jaime Esteban Moreno, en medio de la audiencia de acusación. FOTO: Fiscalía General de la Nación
Juan Carlos Suárez, señalado por la muerte de Jaime Esteban Moreno, en medio de la audiencia de acusación. FOTO: Fiscalía General de la Nación

“Es muy grave porque son afirmaciones que se realizan ante una autoridad judicial con el propósito de obtener una decisión favorable. Esperamos que se tomen las medidas a que haya lugar”, expresó.

Por su parte, la Universidad de los Andes había emitido previamente un comunicado lamentando el crimen. Asimismo, afirmaron que colaboraran con la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”, afirmaron.

De acuerdo con la defensa del procesado, Suárez cursa actualmente estudios en la Universidad del Rosario, los cuales estaría próximo a terminar, sin embargo, se verían frustrados, ya que ahora enfrenta un proceso judicial por homicidio agravado.

Brutalidad en el hecho y postergación de la audiencia

La Fiscalía ha insistido en que el acto de Juan Carlos Suárez fue premeditado y brutal. La delegada del ente acusador advirtió que la conducta del imputado.

“No fue impulsiva ni fue fruto de un instante de miedo. Por el contrario, agredió a la víctima inicialmente en el establecimiento público llamado Oxxo. Allí se presentaron las primeras agresiones, las cuales están debidamente acreditadas con entrevistas que fueron aportadas a la investigación”, sostuvieron.

La acusación también recalcó la extrema gravedad del suceso en el que hubo “persecución” y una “ventaja numérica” en medio de la pelea que acabó con la vida de este joven estudiante de los Andes.

“La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto, no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos”, explicaron.

Fiscalía imputó con homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno. FOTO: Tomada de redes sociales y Policía Metropolitana de Bogotá
Fiscalía imputó con homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno. FOTO: Tomada de redes sociales y Policía Metropolitana de Bogotá

La audiencia que decidirá la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez fue aplazada para el próximo miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a.m., debido a un accidente de última hora del juez a cargo del proceso.

