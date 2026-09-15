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Él es el empresario colombiano al que Messi le va a pagar 10 millones de euros por un club

El empresario Juan Carlos Trujillo también es dueño de un equipo de la Liga BetPlay con el que ha logrado uno de sus hitos más importantes.

  • Juan Carlos Trujillo es un empresario colombiano que con su grupo inversor ha estado presente en clubes de España, Suiza y Colombia. Ahora hará uno de los grandes negocios con Lionel Messi. Fotos: Instagram @jktrujillo78 y Getty Images
    Juan Carlos Trujillo es un empresario colombiano que con su grupo inversor ha estado presente en clubes de España, Suiza y Colombia. Ahora hará uno de los grandes negocios con Lionel Messi. Fotos: Instagram @jktrujillo78 y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 33 minutos
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Lionel Messi ya tiene un preacuerdo para comprar al Club Deportivo Eldense de la segunda división del fútbol español. Este equipo está bajo propiedad de TH Soluciones Group, una firma que es liderada por el colombiano Juan Carlos Trujillo, quien también es dueño de un club en la Liga BetPlay de Colombia.

El empresario colombiano lidera el grupo inversor especializado en servicios de colaboración temporal, es decir, recursos humanos, y a través de este ha estructurado proyectos e inversiones en el fútbol de mercados como Colombia, Suiza y España.

A través de esta empresa, Trujillo adquirió el 100% de las acciones del Club Deportivo Eldense al exdueño Pascual Pérez. Su esposa, Carolina Holguín, es quien ocupa actualmente la presidencia del club, que bajo la figura de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) toma sus decisiones a través de una junta directiva.

Lea también: Messi ya es dueño de un club en España, va por otro, pero una norma le pone límites

En cuanto al fútbol colombiano, Trujillo ha ejercido como presidente y representante legal de Llaneros FC, club que está en Villavicencio y que actualmente juega en la primera división. Bajo su dirección ejecutiva, el equipo de los Llanos Orientales consiguió el ascenso en el 2024.

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Ahora el empresario colombiano hará uno de los negocios más importantes con el astro argentino Lionel Messi, con quien hay un principio de acuerdo para que adquiera el 100% de las acciones del club.

Esta operación estaría valorada en 10 millones de euros y aún no se encuentra cerrada, pues se debe obtener la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD) en España, quienes deberán revisar que la adquisición del club por parte del rosarino no vaya en contra de los principios de multipropiedad, pues Lionel ya posee el 85,05 % del club catalán UE Cornellà de la quinta división del fútbol español.

Sobre esta operación, Trujillo mostró públicamente su optimismo sobre el futuro del club. “Imagínense en Primera o en ‘Champions’. Qué bello”, expresó en sus redes, esperando que la adquisición por parte del 10 argentino no sea un éxito para el club, sino para Alicante, provincia que alberga al equipo.

Siga leyendo: El mensaje viral de un niño a Messi: “Ya nos dio todo, que descanse y sea muy feliz”

Preguntas y respuestas

¿Quién es Juan Carlos Trujillo, dueño actual del Eldense?
Juan Carlos Trujillo es un empresario colombiano que lidera TH Soluciones Group, firma dedicada a servicios de recursos humanos. También ha participado en proyectos futbolísticos en Colombia, Suiza y España y fue presidente y representante legal de Llaneros FC.
¿Qué relación tiene Juan Carlos Trujillo con Llaneros FC?
Trujillo ejerció como presidente y representante legal de Llaneros FC, equipo de Villavicencio que actualmente compite en la primera división colombiana. Durante su dirección ejecutiva, el club consiguió el ascenso a la máxima categoría en 2024.
¿Cuánto pagaría Lionel Messi por el Club Deportivo Eldense?
La operación para adquirir el 100 % de las acciones del Club Deportivo Eldense estaría valorada en 10 millones de euros. Sin embargo, el negocio todavía no está cerrado y depende de la autorización de las autoridades españolas.
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