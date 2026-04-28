Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Juan Daniel Oviedo respondió a la propuesta de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa: ¿le gusta la idea?

El candidato vicepresidencial se pronunció con respecto a las propuesta de su fórmula, Paloma Valencia, de nombrar al expresidente Álvaro Uribe en esa cartera. La senadora dijo la idea en público este fin de semana en Antioquia.

  • Paloma Valencia canceló su gira por Antioquia para hacer presencia en el suroccidente del país tras un fin de semana de atentados. Foto: Camilo Suárez/Cortesía/Colprensa.
El Colombiano
hace 1 hora
Este fin de semana, la candidata presidencial Paloma Valencia propuso a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Una voz que no se hizo esperar fue la de Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, quien ha buscado marcar distancia de Uribe y del uribismo en general, aunque sea el coequipero de la senadora.

La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:

“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática. Y les digo una cosa, no solo vamos a recuperar democrática (...)”.

Al expresidente Uribe se le ha visto en correrías junto a Valencia por todo el país. Como en las campañas de Juan Manuel Santos (la de 2010) e Iván Duque, los otros mandatarios que llegaron con las banderas del uribismo, el exmandatario quiere anotarse otra Presidencia promovida por su figura: esta vez sería la primera mujer.

La respuesta de Oviedo

En diálogo con Blu Radio, a Oviedo se le preguntó si estaba de acuerdo con esa propuesta de su coequipera, y fue contundente en decir que no:

No, me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla. Sabemos que somos distintos, yo no la voy a cambiar a ella”, dijo, haciendo referencia a su campaña, basada en símbolos como el de “sumar” entre aquellos que tienen posturas políticas diferentes.

Luego, planteó que las palabras de Valencia pueden ser estrategia política: “también hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política. Y hay estrategias y mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”.

Y agregó: “automáticamente eso genera una pregunta. Estuve entrevistado por la radio nacional sueca ayer y me dijeron ‘usted va a ser testigo del retorno a la seguridad democrática’”.

Ante esa afirmación de la radio extranjera, Oviedo dijo que respondió: “Ese es el discurso que quiere vender la izquierda, que simplemente Paloma y Oviedo le vamos a quitar el 2 al 2026 , el del 26, y le vamos a poner un cero, y vamos a poner a Colombia a vivir en el año 2006, donde había otro tipo de violencias y de gente, porque ya pasó una generación”.

Y concluyó: Aquí la propuesta de seguridad total está clara y está escrita en un plan de gobierno”.

La propuesta de seguridad del plan de Gobierno

La propuesta de seguridad de esa campaña propone que se recupere la autoridad del Estado en el país, garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el sistema judicial:

“Colombia no puede seguir viviendo con miedo. Nuestro primer compromiso es que el Estado vuelva a controlar el territorio y que la ley se cumpla en cada rincón del país”, dice el documento del plan de Gobierno.

En ese sentido, la propuesta de la senadora y del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) incluye cinco puntos principales:

Primero, modernización y robustecimiento de la capacidad de las fuerzas armadas y de Policía. Segundo, acción “envolvente” de la Fuerza Pública para capturar a los extorsionistas. Tercero, parques y entornos escolares seguros y libres de drogas que “protejan a la niñez”. Cuarto, militarización estratégica inmediata en vías y regiones que tengan afectación de movilidad y zonas de riesgo de secuestro.

Quinto, asfixia financiera a los ilegales y extinción de dominio exprés. Sexto, inteligencia estratégica y cooperación internacional. Y séptimo, sustitución de cultivos “forzosa y generosa”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué propuso Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe?
Propuso que el expresidente Álvaro Uribe sea ministro de Defensa en un eventual gobierno.
¿Qué dijo Juan Daniel Oviedo sobre la propuesta?
Se mostró en desacuerdo y señaló diferencias políticas dentro de la campaña
¿De qué trata el plan de seguridad de la campaña?
Incluye fortalecimiento de la Fuerza Pública, control territorial y lucha contra la extorsión.
