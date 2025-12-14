Juan David Arizala, “El Principito” del DIM que daría el salto a Italia

Es, quizás, demasiado serio para su edad. Vive con tanta madurez que, a simple vista, no parece tener 20 años, sino algunos más. El profesionalismo con el que vive el fútbol lo ha llevado lejos y, quienes lo conocen, dicen que pronto llegará a más. El extremo del DIM, Juan David Arizala, es uno de los futbolistas criollos con mayor proyección a nivel internacional. En el cuadro rojo juega de lateral izquierdo, pero también puede ser extremo por esa banda. Cuando inició en el fútbol en El Charco, Nariño, ocupaba esa posición. Jugando como atacante por izquierda se lo llevaron a Cali, cuando tenía 11 años. Fue un sacrificio grande. Dejó a sus papás, que son maestros en el municipio del Suroccidente del país de donde es oriundo –el papá de educación física, la mamá de materias en general–, para cumplir el sueño de su vida: ser jugador profesional. En la capital del Valle del Cauca vivió con su abuela y una tía. Se destacó. Siendo zurdo, alto, de zancada larga y gran velocidad, jugaba por derecha, a perfil cambiado. Solía enganchar hacia adentro para quedar bien parado frente al arco, patear y anotar.

Eso fue lo que llamó la atención de Federico Spada, el director deportivo del Medellín, y Sebastián Botero, entrenador del equipo sub-20 del cuadro rojo, cuando estaban viendo un partido entre Estudiantil de Medellín y Ciclones de Cali –cuadro para el que jugaba Arizala–, a inicio del 2023. “A nosotros nos gustó mucho Juan David por su calidad, porque jugaba a perfil cambiado. Lo fichamos para el DIM. Llegó al equipo sub-20. Marcó diferencia. Después debutó en un partido contra Chicó en Tunja el 11 de marzo de 2023, cuando David González era el entrenador. Después, cuando nosotros asumimos el interinato, le dimos minutos. Él fue madurando poco a poco. Alfredo Arias fue el que le cambió la posición”, aseguró Sebastián Botero. El futbolista en algún momento manifestó que el cambio le dio duro. Dijo que no fue Alfredo Arias –ahora técnico del Junior–, quien lo hizo cambiar de posición, sino el entrenador de la Selección Colombia sub-20 César Torres en un partido amistoso con el seleccionado que disputó la Copa del Mundo de la categoría en Chile entre los pasados meses de septiembre y octubre. En ese torneo brilló. Ratificó lo que en el DIM ya sabían: que no solo lograba jugar bien en ataque, por su velocidad, sino que tenía capacidad para defender de manera férrea. Durante el Clausura de este año, cuando Alejandro Restrepo lo puso a jugar en partidos importantes, cumplió de buena forma ese rol. También tuvo momentos en los que se proyectó bien al ataque y que revivieron, en la mente de los aficionados, el gol que marcó contra Tolima que metió al Medellín en la final del Apertura. En la Copa del Mundo juvenil mostró eso y más. Por eso llamó la atención de varios equipos en el extranjero. De diferentes países de Europa lo buscaron.

Arizala cumpliría su sueño

Desde pequeño Arizala soñó con jugar en Europa. Eso lo impulsaba cuando, siendo niño, quería regresar a su pueblo natal porque sus padres le hacían falta. El joven futbolista se reconfortaba en la idea de llegar al profesionalismo, dar un salto de calidad, viajar al Viejo Continente y, quizás, llegar al Real Madrid para darles una casa a los padres. Está cerca de cumplir el sueño. No llegará al cuadro merengue, pero sí se dice que su destino estaría en el Milan de Italia, uno de los mejores equipos del mundo, que pagaría 3 millones de dólares al Medellín para quedarse con sus servicios. “Seguro le irá bien. Tiene todo para triunfar en el balompié internacional y ser uno de los mejores laterales del mundo. No solo por sus condiciones físicas, sino porque cuenta con la estructura mental para triunfar por la disciplina, humildad y capacidad de escucha que tiene. Ojalá también llegue a la Selección Colombia de mayores”, agregó Sebastián Botero, quien lo entrenó durante un tiempo y le puso su apodo. Arizala confesó en una enrevista que el entrenador antioqueño le puso como sobrenombre “El Principito”. Dijo que no sabía el motivo. En El Colombiano se lo preguntamos. Esto respondió Botero: “Porque es un morocho muy pinchado, elegante para jugar y con facciones finas”. Ahora, El Principito del Medellín espera, con su madurez, irse a Europa para cumplir el sueño de su vida: brillar y seguir los pasos de Marcelo, su ídolo.

El DIM, potencia exportaciones