Juan David Arizala, “El Principito” del DIM que daría el salto a Italia

Es, quizás, demasiado serio para su edad. Vive con tanta madurez que, a simple vista, no parece tener 20 años, sino algunos más. El profesionalismo con el que vive el fútbol lo ha llevado lejos y, quienes lo conocen, dicen que pronto llegará a más.
El extremo del DIM, Juan David Arizala, es uno de los futbolistas criollos con mayor proyección a nivel internacional. En el cuadro rojo juega de lateral izquierdo, pero también puede ser extremo por esa banda. Cuando inició en el fútbol en El Charco, Nariño, ocupaba esa posición.
Jugando como atacante por izquierda se lo llevaron a Cali, cuando tenía 11 años. Fue un sacrificio grande. Dejó a sus papás, que son maestros en el municipio del Suroccidente del país de donde es oriundo –el papá de educación física, la mamá de materias en general–, para cumplir el sueño de su vida: ser jugador profesional.
En la capital del Valle del Cauca vivió con su abuela y una tía. Se destacó. Siendo zurdo, alto, de zancada larga y gran velocidad, jugaba por derecha, a perfil cambiado. Solía enganchar hacia adentro para quedar bien parado frente al arco, patear y anotar.