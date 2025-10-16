x

Juan Del Val, el escritor español, fue el ganador del Premio Planeta

Con su novela Vera, una historia de amor, que cuenta la historia de amor entre una mujer de la alta sociedad y un hombre más joven de clase humilde, Juan Del Val se quedó con uno de los premios de literatura más importantes y de mayor dotación del mundo.

  • El premio Planeta entrega al ganador un millón de euros, una cifra mayor a la que entrega el Premio Nobel de Literatura. Foto Getty.
    El premio Planeta entrega al ganador un millón de euros, una cifra mayor a la que entrega el Premio Nobel de Literatura. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 22 minutos
bookmark

El escritor Juan del Val, conocido rostro de la televisión española, conquistó el pasado miércoles el Premio Planeta 2025 con su obra Vera, una historia de amor, consolidando así su carrera como novelista con uno de los galardones de mayor dotación del mundo literario.

Para saber más: Cien años de soledad y otra obra de García Márquez son vetadas en Estados Unidos junto a otros 4.000 libros

Además del vencedor, que se embolsó el millón de euros del premio (más de 4.5000 millones de pesos), la otra gran protagonista de la gala celebrada en Barcelona fue la escritora gallega Ángela Banzas, que fue finalista con su trabajo Cuando el viento hable, recompensado con 200.000 euros (casi 1.000 millones de pesos).

La obra que convirtió a Del Val en el ganador de la 74ª edición de este premio que entrega cada año el gigante editorial español está ambientada en Sevilla y narra la compleja historia de amor entre una mujer de la alta sociedad y un hombre más joven de clase humilde.

“Es una mujer que emprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse”, explicó el autor tras recibir el galardón.

De 55 años, Del Val simultánea desde hace años su trabajo como colaborador en diferentes medios de comunicación con su faceta literaria, que arrancó al inicio de la década pasada escribiendo a cuatro manos con su esposa, la conocida presentadora de televisión española, Nuria Roca.

Desde 2017 comenzó, sin embargo, su carrera en solitario y en 2019 conquistó el Premio Primavera con la obra Candela.

“Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual”, reivindicó durante su discurso. “Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos (...) es faltarle el respeto a la gente”, agregó Del Val, conocido en televisión por sus opiniones directas.

Incremento del premio

Este año, Planeta superó por poco el montante económico del prestigioso Premio Nobel de Literatura, dotado este año con 11 millones de coronas suecas, alrededor de 1,1 millones de dólares (poco menos de 4.000 millones de pesos)

De vocación más comercial, y con un gran músculo publicitario, el Premio Planeta representa un potente trampolín para multiplicar las ventas de autores ya conocidos en el panorama de las letras en español, ocultos normalmente tras un pseudónimo que solo se desvela al conocer al ganador.

Para saber más: La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas

El año pasado la vencedora fue la escritora española Paloma Sánchez-Garnica, que conquistó el premio con su obra Victoria, mientras que la finalista fue Beatriz Serrano con Fuego en la garganta.

Para esta 74ª edición del premio se presentaron un récord de 1.320 novelas candidatas, la mayoría procedentes de España (687), seguidas de las 378 enviadas desde países sudamericanos como Argentina (152) y 161 de América del Norte.

En el extenso palmarés del certamen figuran premios Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa o el español Camilo José Cela, así como otros escritores de prestigio como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Soledad Puértolas, Maruja Torres, Jorge Semprún, Antonio Skármeta o Juan Marsé.

Utilidad para la vida