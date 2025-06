Sobra talento, pero falta educación en la industria musical de Medellín

Desde la Industria Inc. le está apostando a otros géneros que no son reguetón ¿hacia dónde va esto?

“No es que le esté apostando a algo que no sea género urbano o reguetón. Yo empecé con eso, pero con el tiempo y la experiencia uno empieza a abrirse a otro tipo de géneros. Y hoy en día siento que en un lapso de 10 años todo va a ser muy global. Por ejemplo, hoy vemos un mexicano como Peso Pluma o Tito Double P fusionando música regional mexicana con reguetón o electrónica. Incluso, si ves lo nuevo que sacó Luis Alfonso hace poco con El Estilacho, es música popular fusionada con electrónica. Entonces estamos llagando a un punto donde no se te haga raro que mañana me llame Diplo o Major Lazer y me diga que quiere hacer un junte con Luis Alfonso o con Brian Puerta. Es música, desde que tenga vibra, buen feeling, desde que el personaje sea cool, sea educado, sepa que quiere y para dónde va y tenga una identidad artística yo estoy puesto porque es mi negocio y esto es lo que me apasiona hoy en día”.

¿Qué lo guía a la hora de decidir firmar un artista?

“Muchas veces cuando uno se sienta por primera vez no se da cuenta que está firmando. Sea por el afán de uno, porque te interesa mucho el artista y no querés que se te vaya. Uno solamente se dejó llevar porque el pelado o la nena tiene talento. Yo me fijo mucho en la persona, pero realmente es muy difícil saber cómo se van a comportar y cómo piensan. Yo me dejo guiar mucho por lo que son como personas y por el talento, si tienen talento, disciplina y paciencia pueden llegar a donde sea”.

En estos años que lleva en la industria musical cómo diría que ha cambiado la forma de manejar y desarrollar las carreras de los artistas...

“Todo es diferente. Aunque hay algo fundamental que es la comunicación. Cuando nosotros empezamos con Nicky, eso fue muy importante y yo siempre lo he dicho, para mi Nicky es como el primer influencer que tuvo Latinoamérica. Hoy en día las cosas son diferentes, pero si el producto no sabe conectar con la audiencia, es muy difícil. Obvio funcionas y la gente te consume, pero si tienes la virtud o el talento de saber comunicarte o de conectarte con el consumidor, la vas a romper porque vas a generar algo. Estás creando una identidad donde ese consumidor quiere ser igual a vos, y si no quiere ser igual a vos, por lo menos una o dos cosas quiere tener de vos. Sea la manera de hablar, de vestir, la misma manera de comunicarse. Hoy en día el gran reto que tenemos nosotros es cómo logramos que el consumidor siempre me tenga en la palabra, siempre me tenga en la lengua y quiera ser yo. El mayor ejemplo de todos es, en los hombres, Bad Bunny. Todo el mundo quiere ser Bad Bunny”.

Pero con él pasa algo muy particular y es que no tiene que estar generando contenido en redes...

“Es genuino. Esa es la realidad, él mismo lo ha dicho, si la manera en que usted hace su música es real, si usted es fiel a sí mismo lo va a transmitir y eso es lo que hace que la gente se conecte”.

Pero eso es lo que menos está pasando. La mayoría está anhelando la fama, la vida de artista, la música no se parece a la vida de los que no somos ricos y famosos...

“Bacano que lleguemos a eso. Si hizo analizas lo que hizo Kapo, lo que generó fue es eso. Fue genuino, fue transparente, fue honesto, eso trasmiten canciones como Ohnana o Uwaie. Son genuinas y eso es lo que le hace falta al género y al mundo del entretenimiento el día de hoy. Hay demasiada contaminación porque todo el mundo quiere un avión, un reloj, un Ferrari, quiere millones de dólares y eso es lo que nos venden las redes sociales. Hoy por hoy tú firmas un producto nuevo y lo único que ves es personas desesperadas por fama y dinero. No es que yo hago música y quiero transmitir. No. Están pensando es ¿cómo hago una canción para que se pegue y me den un contrato de millones de dólares? Esa es la gran pregunta. Ese es el afán de todos los productos hoy en día, lamentablemente. Ojo, esto es una opinión mía muy personal, sin ánimo a afectar o faltarle al respeto a nadie”.

Kapo es un gran ejemplo, hace días hablábamos con él de eso, cómo les cambia la vida cuando llega el éxito...

“No se puede dejar engañar porque literal este mundo te engaña, nos engaña. Se va uno en un viaje en el que uno dice, ¡Wow! y ¡ojo! Yo tengo 16 años en esta vuelta y nunca me ha afectado mucho por así decirlo, pero si no tienen la suficiente fuerza mental para sobrellevar esto, te come vivo y te destruye, literal te destruye”.

Y poco se habla de eso. Se cuenta siempre la historia de éxito, del que llegó y la rompió, pero no de los que se quedan en el camino y eso debe pasar todo el tiempo...

“Que no llega o que llega y le va mal por lo mismo, por no tener cabeza. Uno no sabe con la cruz que carga cada quién, pero lastimosamente si no tenés principios, si no tenés unas buenas bases de educación, plata, fama e ignorancia terminan haciendo una bomba atómica”.

Medellín como ciudad está apostando por la música desde las universidades, la academia, los empresarios, en fin ¿qué cree que hace falta?, ¿dónde hay que insistir?