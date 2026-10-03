“Merecemos estar en la historia del firmamento”: el astrofísico que puso a Colombia en el cielo

Antes de que esos enormes ojos de vidrio, aluminio y acero que son los telescopios más grandes del mundo miraran al cielo, miles de años atrás lo hicieron hombres cuyos nombres ignora la historia, con pretensiones más modestas, como saber qué momento del día era o hacia dónde dar el siguiente paso para llegar a su destino.
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Sobre ese instinto de elevar la mirada y preguntarse por lo que hay en el firmamento, que luego llevó a que pusiéramos nombre a las estrellas, a contar historias y, después, a crear extensiones –como telescopios, antenas y observatorios– de nuestros ojos, habla, entre otros asuntos, Historia del universo invisible, el nuevo libro del astrofísico bogotano Juan Diego Soler.
Publicado por el sello Debate, esta obra, como se lee en su contraportada, “recorre la aventura humana de descifrar el cosmos”, en la que se han embarcado hombres y mujeres desde la Antigüedad hasta ahora. Aunque allí aparecen las historias de grandes figuras científicas como Galileo Galilei o Isaac Newton, también están presentes los acercamientos que han tenido los colombianos con el universo, como los asterismos –conjuntos de estrellas que forman una figura reconocible en el cielo– identificados por los pueblos indígenas o el trabajo del sabio Francisco José de Caldas, el primer astrónomo colombiano, quien, solo con libros, ingenio y creatividad, construía sus propios instrumentos para mirar las estrellas.
Soler, además de escritor, es doctor en Astronomía y Astrofísica por la Universidad de Toronto. Hizo parte de la colaboración científica del satélite Planck, el observatorio espacial que midió con una resolución sin precedentes el Fondo Cósmico de Microondas (CMB), considerado el “eco” del Big Bang. También descubrió una estructura de hidrógeno en la Vía Láctea llamada Magdalena –cuya función en el universo sigue siendo un misterio– y actualmente, como investigador de la Universidad de Viena, trabaja en entender cómo nacen las estrellas y cómo transforman el entorno que las rodea.
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EL COLOMBIANO habló con Soler sobre su nuevo libro y su trabajo científico en el exterior como colombiano que ha hecho parte de investigaciones destacadas a nivel mundial.