Juan Diego Tello, capitán de Paisas, sueña con el bicampeonato y el Iván de Bedout lleno para la semifinal

El antioqueño Juan Diego Tello, capitán de Paisas, es uno de los jugadores con mejores cifras en la temporada del equipo, que este miércoles y jueves recibe en el coliseo Iván de Bedout a Motilones por las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto.

Tello, el jugador más veterano de Paisas y del torneo con 40 años de edad, es uno de los más rendidores. Su aporte en el quinteto que dirige Daniel Seoane es fundamental, tanto en defensa como en ataque y en el liderazgo.

Juan Diego acumula 297 minutos disputados, para un promedio de 27 minutos por juego. Ostenta una efectividad del 53.3% en cestas de dos puntos, 33.3% en cestas de tres puntos y un 69% en lanzamientos de tiros libres. Además, suma 31 rebotes ofensivos, 68 defensivos y 41 asistencias, según cifras suministradas por la Liga Profesional de Baloncesto.