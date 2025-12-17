De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

La Junta Directiva de Grupo Argos ya tomó una decisión clave para el futuro de la compañía. Tras un proceso de sucesión anunciado desde junio de 2025 y alineado con su Código de Buen Gobierno, el órgano corporativo eligió a Juan Esteban Calle como el próximo presidente del Grupo, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2026. El foco ahora está en el perfil del ejecutivo que liderará a uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, en un momento de transformación estratégica y con un plan de inversiones cercano a los $40 billones. Calle sucederá a Jorge Mario Velásquez, quien asumió el liderazgo del conglomerado por cerca de 10 años. Ambos se conocen porque comparten una historia de décadas dentro del Grupo, que se remonta incluso al paso de los dos por la selección Antioquia de natación en los años setenta. Y es que Velásquez se retira tras una gestión que dejó resultados históricos: entre 2015 y 2024, la utilidad neta del Grupo pasó de $643.000 millones a $7,6 billones, y los dividendos crecieron más de 157%. Le puede interesar: Juan Esteban Calle asumirá la presidencia de Grupo Argos desde abril de 2026; reemplaza a Jorge M. Velásquez

¿Quién es Juan Esteban Calle?

Juan Esteban Calle, nuevo presidente del Grupo Árgos a partir del 1° de abril de 2026, asumirá en un momento clave para el sector de infraestructura y construcción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Juan Esteban Calle Restrepo nació en Medellín en 1965. Es administrador de Negocios de la Universidad Eafit, cuenta con un MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago y tiene la certificación Chartered Financial Analyst (CFA), una de las más reconocidas a nivel mundial en el ámbito financiero. Su trayectoria combina experiencia en el sector público, la banca internacional y la alta dirección empresarial. Antes de llegar a Cementos Argos, fue gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) entre 2012 y 2016, uno de los cargos más relevantes del sector empresarial público en Colombia. También trabajó en banca de inversión en el Chase Manhattan Bank en Nueva York, fue secretario de Hacienda de Antioquia, director de Inversión Extranjera de Proexport en Canadá y asesor de inversiones del Banco de Montreal, lo que le dio una visión amplia sobre mercados, finanzas y gestión de grandes organizaciones. Lea más: Grupo Argos elige junta directiva y remueve la representación de Sura

Su paso por Cementos Argos y los resultados que lo respaldan

Desde abril de 2016, Juan Esteban Calle se desempeña como presidente de Cementos Argos, una de las principales empresas del Grupo. Durante su gestión, la compañía logró mejoras operativas que elevaron el margen Ebitda en más de 600 puntos básicos, además de ejecutar decisiones estratégicas clave en el mercado internacional. Uno de los hitos más relevantes fue la combinación de activos entre Argos y Summit Materials en Estados Unidos, seguida de una posterior desinversión. Estas operaciones generaron más de $7,3 billones en utilidades para Grupo Argos, fortaleciendo su estructura financiera y su enfoque en materiales de construcción e infraestructura. Estos resultados fueron determinantes para que la Junta Directiva confiara en su liderazgo para asumir la presidencia del holding.

El reto que asumirá en Grupo Argos desde 2026