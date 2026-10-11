Uno de los muertos en el robo de la avenida La Playa, de Medellín, no era un ladrón, sino un líder comunitario de Itagüí

Uno de los dos muertos en el intento de robo a un hombre en la avenida La Playa, centro de Medellín, no era un ladrón. Se trataba del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex, de Itagüí, que se encontraba en la zona y murió accidentalmente por una de las balas que disparó un agente del CTI de la Fiscalía que intentaba defender a la víctima del hecho delictivo.
La víctima fue Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, quien murió luego de ser baleado sobre las 4:00 de la tarde del pasado viernes en la calle 52 (avenida La Playa) con carrera 43 (Girardot). Ocurrió en medio de un cruce de disparos originado porque una persona estaba tratando de robarle el dinero a un hombre que lo había retirado de una entidad bancaria.