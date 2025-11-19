Ni con Petro ni contra Petro: Cristo entra a la carrera presidencial sin definir si medirá fuerzas en el Frente Amplio

Reivindicándose como un liberal, pero haciendo guiños al petrismo –al destacar, entre otras, “la llegada del primer gobierno de izquierda democrática en Colombia”–, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó este miércoles que aspirará a la Presidencia de la República. Sin embargo, dejó en el aire la respuesta a una duda primer orden: si participará o no en marzo en la consulta del denominado Frente Amplio, que congrega a sectores de izquierda y centro-izquierda.
