Ni con Petro ni contra Petro: Cristo entra a la carrera presidencial sin definir si medirá fuerzas en el Frente Amplio

Reivindicándose como un liberal, pero haciendo guiños al petrismo –al destacar, entre otras, “la llegada del primer gobierno de izquierda democrática en Colombia”–, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó este miércoles que aspirará a la Presidencia de la República. Sin embargo, dejó en el aire la respuesta a una duda primer orden: si participará o no en marzo en la consulta del denominado Frente Amplio, que congrega a sectores de izquierda y centro-izquierda.

“Sin prisa, pero sin pausa”, se limitó a responder el exfuncionario, quien estuvo a cargo de las relaciones políticas tanto en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2017), como en el de Gustavo Petro (2024-2025). Cristo, quien negó además ser de izquierda o un referente del Pacto Histórico, inscribió su aspiración bajo el movimiento En Marcha, que hoy lidera. “Después de varios meses de reflexiones, de dialogar con campesinos, trabajadores, empresarios, mujeres, afros, indígenas, jóvenes y mujeres por todo el territorio nacional, quiero anunciar la decisión de aspirar a la Presidencia”, sostuvo, asegurando que la democracia colombiana “atraviesa momentos de división y radicalización profunda que exige moderación, sensatez y un verdadero propósito de lograr consensos sociales”.

En esa línea, Cristo defendió su participación en el Gobierno Petro, manifestando que buscó avanzar en la estructuración de un “gran acuerdo nacional” y la implementación plena del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc. Sin embargo, no descartó participar en el Frente Amplio. “Fui el ministro del Interior que convocó permanentemente al acuerdo nacional, que bajó las armas, que bajó el tono (...) primero hay que definir qué tan amplio se quiere que sea el frente, qué significa el Frente Amplio para el país y cuál es su propuesta. No pueden ser tres o cuatro liderazgos para hacer una consulta y escoger un candidato que vaya a la elección”, dijo el ministro en diálogo con la emisora Blu Radio. Ademas, negó que exista el “petrosantismo”, en referencia a la supuesta alianza entre sectores afines al expresidente Santos y al presidente Petro. “Petro es Petro, Santos es Santos”, precisó, insistiendo en que no será el candidato del hoy presidente, “ni el candidato antiPetro. Hay que salir de ese círculo vicioso y ‘despetrificar’ la discusión”, remató. En su discurso de lanzamiento de campaña, Cristo –pese a integrar un gobierno en el que ha prevalecido la división y la radicalización del discurso–, aseguró que “Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo. El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos”.