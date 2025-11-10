Video | El fuerte cruce de Juan Fernando Quintero con un periodista tras derrota de River en clásico ante Boca

En medio de la impotencia de perder el superclásico de Argentina contra Boca Juniors 2-0, Juan Fernando Quintero, líder de River Plate, fue sincero ante la difícil situación que atraviesa su equipo. “Tocamos fondo”, expresó el colombiano, no sin antes tener un fuerte cruce de palabras con un periodista. En el estadio La Bombonera, que contó con una asistencia de unos 50.000 espectadores, Boca mostró superioridad ante su archirrival, que contó a la vez en el campo con la presencia de los criollos Castaño y Miguel Ángel Borja, y cuyo equipo complicó su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo. Juanfer, que ingresó al campo en el minuto 46, se enojó ante una pregunta de un comunicador de TNT Sports, a quien el volante paisa ya tiene referenciado. El periodista le indagó sobre los argumentos que tiene River para llegar a ser campeón o clasificar a la Libertadores. De inmediato, el creativo de River también le preguntó: “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”.

Seguidamente, el colombiano empezó a defender a sus compañeros, también el escudo de River, y recordó la gran historia que ha hecho con el club, indicando que desde hacía tiempo no atravesaban por una situación tan compleja. “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”. Luego, el malestar de Quintero llegó cuando otra periodista le preguntó que si le molestaba que afirmaran que en la cancha no se les evidenciaba el respaldo al entrenador Marcelo Gallardo. El enviado de TNT Sports interrumpió al decirle que se les notaba que no dejaban la piel en el terreno de juego, a lo que Juanfer, prosiguió. “Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe como trabajas tú, ¿qué dice?”. “Yo creo que va a estar contento porque entrego todo, todos los días”, le respondió el comunicador.