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Video | Locura en Pasto por Juan Fernando Quintero: así fue la ‘avalancha’ de pequeños aficionados sobre el 8 del DIM

El Poderoso se medirá al Atlético Nacional de James Rodríguez, por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

  • Juan Fernando Quintero se roba la admiración de grandes y chicos en todos los estadios del país donde el DIM juega, así lo vivió en Pasto cuando los niños lo buscaron para fotos y autógrafos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Juan Fernando Quintero se roba la admiración de grandes y chicos en todos los estadios del país donde el DIM juega, así lo vivió en Pasto cuando los niños lo buscaron para fotos y autógrafos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 26 minutos
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Tras ganar su partido 1-4 como visitante ante Pasto, por la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay, Juan Fernando Quintero recibió el cariño de un gran número de hinchas volcánicos, niños que se fueron sobre el 8 del DIM como una ‘avalancha’ de puro amor y admiración.

Quintero fue el último en salir del camerino rumbo al bus, que los iba a transportar hasta el hotel, y su ingreso al vehículo demoró más de lo esperado, pues los niños buscaban una foto, una firma del volante, a quien además le pidieron que no deje la Selección Colombia.

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Fue un momento especial; mientras los periodistas buscaban la reacción de Quintero por el partido y la victoria, el jugador se concentró en atender a los niños, que lo esperaban con la ilusión de tener su firma en la camiseta de Colombia o una imagen con el ídolo.

El regreso de Juan Fernando al fútbol colombiano no solo tiene felices a los hinchas del rojo, sino a los seguidores de sus rivales, que van a los estadios y los hoteles donde está en DIM en busca de un recuerdo con el ídolo rojo, que también es el ídolo de muchos en todo el país.

Quintero firmó algunas camisetas, se tomó varias fotos y saludó a los niños que le pidieron que siga en la Selección Colombia.

Hay que recordar que la Tricolor, que es orientada por Néstor Lorenzo, tiene tres partidos amistosos en los próximos días en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú.

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Quintero, por ahora, está concentrado en el DIM, y en la próxima cita de la Copa BetPlay se tendrá clásico paisa, en el que dos grandes del fútbol colombiano se citarán para dar espectáculo: Quintero por el Poderoso y James Rodríguez con Atlético Nacional.

Desde ya, este duelo es uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Hay que recordar que los compromisos de esa fase también serán a juego único.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó entre Juan Fernando Quintero y la hinchada en Pasto?
Tras la victoria 1-4 del Independiente Medellín por la Copa BetPlay, una multitud de niños e hinchas locales esperó a Juan Fernando Quintero a la salida del camerino del estadio Libertad para solicitarle fotos, autógrafos en camisetas de la Selección Colombia y pedirle que no se retire del equipo nacional.
¿Cuál fue el resultado del partido entre Pasto e Independiente Medellín en la Copa BetPlay?
Independiente Medellín derrotó 1-4 a Deportivo Pasto en condición de visitante, resultado con el cual el equipo antioqueño aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo.
¿Contra quién jugará el DIM en los cuartos de final de la Copa BetPlay?
El Independiente Medellín enfrentará a su rival de patio, Atlético Nacional, en una nueva edición del clásico paisa para definir el pase a las semifinales de la competencia.
¿Qué figura internacional reforzó a Atlético Nacional para enfrentar a Quintero en el clásico paisa?
El mediocampista James Rodríguez integra la plantilla de Atlético Nacional, configurando un duelo directo de volantes creativos de la Selección Colombia frente a Juan Fernando Quintero en el DIM.
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