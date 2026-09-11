Video | Locura en Pasto por Juan Fernando Quintero: así fue la ‘avalancha’ de pequeños aficionados sobre el 8 del DIM

Tras ganar su partido 1-4 como visitante ante Pasto, por la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay, Juan Fernando Quintero recibió el cariño de un gran número de hinchas volcánicos, niños que se fueron sobre el 8 del DIM como una ‘avalancha’ de puro amor y admiración.

Quintero fue el último en salir del camerino rumbo al bus, que los iba a transportar hasta el hotel, y su ingreso al vehículo demoró más de lo esperado, pues los niños buscaban una foto, una firma del volante, a quien además le pidieron que no deje la Selección Colombia.

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Fue un momento especial; mientras los periodistas buscaban la reacción de Quintero por el partido y la victoria, el jugador se concentró en atender a los niños, que lo esperaban con la ilusión de tener su firma en la camiseta de Colombia o una imagen con el ídolo.