x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Con Juan Florián siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”: Petro sobre suspensión de ministro de la Igualdad

El jefe de Estado defendió al ministro que se declara de género “fluido” y argumentó, incluso, que la decisión de suspenderlo es homofóbica.

  • Fotos: Captura de pantalla
    Fotos: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó este lunes la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, mientras estudia una demanda que busca anular su designación.

“Esta medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede. Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, dijo el mandatario.

Agregó que “(...) aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida