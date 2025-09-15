“Con Juan Florián siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”: Petro sobre suspensión de ministro de la Igualdad

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó este lunes la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, mientras estudia una demanda que busca anular su designación.

“Esta medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede. Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, dijo el mandatario.