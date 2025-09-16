Joven de 21 años fingió su propio secuestro en Bucaramanga para extorsionar a su mamá y poder pagar deudas

Un rescate por 750 mil pesos, un joven de 21 años perdido, y un presunto grupo armado ilegal como responsable, fueron los datos que se tenían de otro posible secuestro en el país. Sin embargo, terminaron siendo las líneas de un guion de película, ya que todo se trataba de un plan para estafar a su propia madre. Le puede interesar: Íngrid Betancourt criticó la sentencia de la JEP contra sus secuestradores exjefes de las Farc y dijo sentirse “burlada” Juan José Camacho, un joven de 21 años, fue capturado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga este martes 16 de septiembre por simular su propio secuestro con el objetivo de extorsionar a su mamá para tener dinero y pagar unas deudas.

Juan José Camacho, un joven de 21 años, cuando fue capturado por las autoridades. FOTO: Captura video Policía Metropolitana de Bucaramanga

Las autoridades, luego de atender la alerta hecha por la propia madre, que se encontraba completamente angustiada por la vida de su hijo, descubrieron el planeado engaño después de que el joven le exigiera a su madre la cifra exacta de 750.000 pesos.

La farsa detrás de los mensajes: así planeó su secuestro

Todo comenzó hace unos días cuando Juan José se desapareció y le envió fotos y notas de voz a su mamá a través de un número por WhatsApp. En las imágenes se le veía amordazado y con signos de estar en aparente indefensión. “En los mensajes le exigía a su mamá 750 mil pesos, asegurando que lo tenía retenido un grupo armado ilegal de la ciudad”, detalló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las investigaciones revelaron que el supuesto secuestro no era más que una farsa para conseguir dinero y así pagar varias deudas personales. Sin importar como se fuera a sentir su madre, Juan José se escondió en una zona boscosa, desde donde enviaba los mensajes. Tras descubrir la verdad, el Gaula ideó un operativo para capturar al joven, quien fue arrestado en la Ciudadela Real de Minas, en Bucaramanga. La Policía incautó el celular desde el cual el joven enviaba los mensajes y la Fiscalía le imputó el delito de extorsión. Por estos hechos, un juez ordenó la detención inmediata de Juan José en un establecimiento carcelario, mientras se termina de definir su situación judicial y el tiempo de la condena.

Un llamado a la denuncia y el antecedente de otro secuestro