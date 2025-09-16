Joven de 21 años fingió su propio secuestro en Bucaramanga para extorsionar a su mamá y poder pagar deudas

Un rescate por 750 mil pesos, un joven de 21 años perdido, y un presunto grupo armado ilegal como responsable, fueron los datos que se tenían de otro posible secuestro en el país. Sin embargo, terminaron siendo las líneas de un guion de película, ya que todo se trataba de un plan para estafar a su propia madre.
Juan José Camacho, un joven de 21 años, fue capturado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga este martes 16 de septiembre por simular su propio secuestro con el objetivo de extorsionar a su mamá para tener dinero y pagar unas deudas.