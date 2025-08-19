“El discurso político tiene consecuencias”: Juan Manuel Galán lanza crítica a Petro

El lunes 18 de agosto el país volvió a conmemorar la pérdida de un líder a manos de la violencia. Se cumplieron 36 años del asesinato de Luis Carlos Galán. El fundador del Nuevo Liberalismo fue asesinado mientras iniciaba su campaña política para la Presidencia en 1989.
Le recomendamos: Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados
Su hijo, Juan Manuel Galán —nuevo director del partido— emitió unas palabras desde el Cementerio Central, en Bogotá.
Su discurso, sin embargo, no se quedó en una memoria de su padre, sino de una reflexión sobre la violencia que aún azota al país. En ese sentido, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.