A Rengifo le salió otro pretendiente que tendría una oferta irresistible para Nacional

Con apenas 21 años, Juan Manuel Rengifo comienza a llamar la atención del fútbol europeo. Su talento en Atlético Nacional y su reciente convocatoria a la Selección Colombia lo pusieron en el radar de varios clubes de la Premier League, entre ellos Newcastle United, que estaría evaluando presentar una oferta por el volante antioqueño en el próximo mercado de fichajes.
El crecimiento futbolístico de Rengifo no ha pasado inadvertido. Desde su debut profesional con la camiseta verdolaga, en 2025, el mediocampista ha mostrado condiciones que lo perfilan como una de las promesas del fútbol colombiano. Su capacidad para aportar en ataque, su calidad técnica y su personalidad dentro del campo lo han convertido en una pieza llamativa del proyecto deportivo del conjunto antioqueño.