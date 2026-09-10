Él es Juan Montoya, el diseñador de interiores colombiano que ha trabajado para Britney Spears y Fernando Botero

Cuando le preguntan a Juan Montoya cuál fue el momento exacto de su vida en el que decidió convertirse en diseñador, él, sin titubeos, responde firme que esa vocación viene desde el nacimiento. Lo que comenzó con dibujos y casitas de cartón hechas a mano terminó convirtiéndolo en uno de los colombianos pioneros en diseño de interiores y en un referente internacional de un oficio que tiene como lienzo un espacio.
Desde niño, su entusiasmo por estudiar arquitectura estuvo ahí. Por eso, luego de terminar el colegio, estudió en la Universidad La Gran Colombia y años más tarde llegó a Nueva York e ingresó a Parsons School of Design, una de las escuelas de arte y diseño más prestigiosas del mundo. Vivió en París, luego en Milán y después, otra vez, en Nueva York, donde finalmente abrió su estudio, que más de cuatro décadas después continúa creciendo.
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Montoya, que ha diseñado para Fernando Botero y Britney Spears y es bisnieto del escritor Jorge Isaacs, es miembro del Salón de la Fama del Diseño de Interiores. En 2010 fue incluido en el listado de los 30 diseñadores más importantes del mundo y ha recibido múltiples premios internacionales.
Aunque lleva más de la mitad de su vida viviendo por fuera de Colombia, visita constantemente su país, especialmente la casa que tiene en Barichara, llamado por muchos el pueblo más lindo del país. Ahora está en Medellín como embajador de Monogram en la Feria de Diseño Medellín Powered by Idd Cologne, evento en el que este viernes hablará sobre por qué la cocina ahora es uno de los lugares de encuentro por excelencia del hogar.
EL COLOMBIANO conversó con él.