¿Por qué Sebastián Molano es tan valorado en el equipo de Pogacar?

Tal vez muchas personas no alcanzan a dimensionar lo que significó el triunfo de Juan Sebastián Molano este año en la Clásica Brujas-La Panne.

Pero quizá ese logro en Bélgica, país con tradición ciclista y cuna de las competencias de un día donde se corre por terrenos complicados, muros cortos y explosivos, tramos estrechos o de adoquines irregulares donde se requiere técnica y potencia, sumado a la adversidad del clima con viento cruzado, sol, lluvia y frío, sí dé a entender por qué el corredor se consolida como el colombiano con más tiempo en la mejor escuadra del mundo en este momento: el UAE Emirates. En este equipo milita, para muchos, el mejor pedalista de la historia: el esloveno Tadej Pogacar.

A sus 31 años, Molano, un portentoso corredor de 1,83 metros de estatura y 72 kilos de peso, sorprende con su regularidad en la élite del deporte, donde ahora es uno de los mejores velocistas.

Paciente, valiente y obstinado: así se ha mostrado Juan Sebastián en el World Tour, circuito en el que ya goza de respeto gracias a sus 27 triunfos profesionales y a su fortaleza física para superar la adversidad.

En marzo de 2023, cuando se encontraba en un gran momento deportivo, luego de ganar la última etapa de la Vuelta a España 2022 y vencer en fracciones del UAE Tour y del Gran Premio de Denain, Sebastián, nacido en Boyacá y cuya familia reside ahora en San Antonio de Pereira, Rionegro (Antioquia), afrontó una dura etapa al ser atropellado por un auto en Bélgica. En ese accidente sufrió una conmoción cerebral, fractura en un dedo del pie y laceraciones en la cara. Estuvo tres meses sin competir, pero en su regreso ganó etapas en la Vuelta a Burgos, la Vuelta a España y el Tour de Guangxi.

En 2024, en el Giro de Italia, estuvo cerca de la victoria al lograr tres top-10 y luego venció en una fracción del Tour de Croacia.

Mientras que esta temporada, además de esa emblemática victoria en Brujas-La Panne, donde se impuso tras un recorrido de 195,6 kilómetros ante el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y el estonio Madis Mihkels (EF Education), Molano cruzó primero en una jornada del Tour de Hungría y fue campeón por puntos en la Vuelta a Bélgica, obteniendo tres segundos puestos en cinco etapas.

Estos resultados garantizan su permanencia en el UAE, al que llegó en 2019 procedente del desaparecido Manzana Postobón.