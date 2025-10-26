Identifican al contratista del Metro de Medellín que murió en accidente vial en la Avenida Regional

El Metro de Medellín confirmó el fallecimiento de Juan Valderrama, empleado de la empresa Telval, contratista encargada de las labores de recuperación de la vía férrea, tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, en jurisdicción de Bello.

El siniestro se produjo en la madrugada del domingo 26 de octubre, en la misma zona donde se adelantan trabajos de mantenimiento sobre la vía del tren.

Según reportes preliminares, un vehículo particular ingresó intempestivamente al área delimitada de la obra, arrollando a varios trabajadores.