Identifican al contratista del Metro de Medellín que murió en accidente vial en la Avenida Regional

Juan Valderrama, trabajador de una empresa contratista del Metro de Medellín, murió tras un accidente en la Avenida Regional; tres personas más resultaron heridas.

    El trágico suceso ha generado consternación entre los trabajadores del sistema y las empresas contratistas que operan en la zona. FOTO: Tomada de videos y redes.
El Colombiano
hace 25 minutos
El Metro de Medellín confirmó el fallecimiento de Juan Valderrama, empleado de la empresa Telval, contratista encargada de las labores de recuperación de la vía férrea, tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, en jurisdicción de Bello.

El siniestro se produjo en la madrugada del domingo 26 de octubre, en la misma zona donde se adelantan trabajos de mantenimiento sobre la vía del tren.

Según reportes preliminares, un vehículo particular ingresó intempestivamente al área delimitada de la obra, arrollando a varios trabajadores.

Conozca más: Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín

Tres heridos y un trabajador en estado delicado

Además del fallecimiento de Valderrama, tres trabajadores más resultaron heridos, entre ellos Paternina, quien, según se conoció, se encuentra en delicado estado de salud.

Una vez se registró el hecho, el Metro solicitó apoyo al 123, que envió una ambulancia al sitio.

También hicieron presencia unidades de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el supervisor de la empresa Telval, quienes atendieron la emergencia y colaboraron en el traslado de los lesionados.

Lugar del accidente en la Avenida Regional.
Lugar del accidente en la Avenida Regional.

La entidad informó que está colaborando con la Secretaría de Movilidad para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del trabajador fallecido y nuestra solidaridad con los heridos y sus compañeros”, señaló el Metro de Medellín en un comunicado.

