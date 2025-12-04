Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo

La marca colombiana Juan Valdez, operada por Procafecol, abrió oficialmente su primera tienda en Brasil, un paso que el sector cafetero califica como histórico. Así lo hizo saber el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

El local está ubicado en São Paulo, la capital económica del país más grande de América Latina y uno de los territorios con mayor cultura cafetera y el mayor productor de café en el mundo.

Con esta apertura, la empresa acelera su plan de expansión internacional en un mercado cuyo consumo lo convierte entre los países que más consumen el grano.

La noticia fue celebrada con entusiasmo en el gremio. Bahamón aseguró que “la inauguración de nuestra primera tienda en Brasil es un hito que nos llena de orgullo”.

Recordó que Colombia y Brasil comparten una historia común como grandes productores y una cultura cafetera que une a ambos países con afecto y admiración mutua.

