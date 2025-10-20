x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Billboard y Rolling Stone consagran a Juanes como el mayor referente del rock latino del siglo XXI

A sus 25 años de carrera solista, Juanes vuelve a ocupar los primeros lugares de las listas internacionales, pues Billboard y Rolling Stone lo destacan como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI, justo cuando celebra el aniversario de su álbum debut Fíjate Bien.

  • Juanes celebra los 25 años de Fíjate Bien mientras Billboard y Rolling Stone lo reconocen como el mayor referente del rock latino del siglo XXI. FOTO Colprensa
    Juanes celebra los 25 años de Fíjate Bien mientras Billboard y Rolling Stone lo reconocen como el mayor referente del rock latino del siglo XXI. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Esta semana, Juanes —ganador de 29 Grammys y Latin Grammys— celebra junto a sus fans el 25.º aniversario de su potente y aclamado álbum debut Fíjate Bien. La fecha coincide con un nuevo reconocimiento a su trayectoria: su aparición en una serie de listas de Lo mejor del siglo XXI hasta ahora, que ratifican el legado del colombiano como el artista de rock y pop latino más influyente de los últimos 25 años.

Lea también: Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay?

Las nuevas clasificaciones de Billboard lo destacan como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI. Además, figura en el Top 10 de la lista de álbumes latinos con Un Día Normal y es reconocido como uno de los diez mejores productores latinos del siglo.

El logro se completa con su posición como el artista de rock/pop latino mejor ubicado en la lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, con cuatro temas en el Top 100: el puesto 12 para Me Enamora, el 41 para Nada Valgo Sin Tu Amor, el 61 para Fotografía y el 73 para La Camisa Negra.

“Tras el inicio del siglo XXI, Juanes alcanzó el éxito con sus dos primeros temas en el Top 10 de Hot Latin Songs y luego consiguió su primer número uno con Fotografía. La colaboración con Nelly Furtado encendió el mercado latino con su vibrante encanto y logró el paso hacia el crossover para Furtado, en un momento en que los artistas hispanohablantes aspiraban a traspasar la barrera del mercado anglo. La canción dominó la lista durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus ocho números uno”, señala Billboard.

Con el lanzamiento de Un Día Normal en 2003, Juanes obtuvo el primero de sus cinco números uno en la lista Top Latin Albums. Según la publicación, “el pop latino pronto encontró un nuevo impulso en Estados Unidos, ya que el cantautor de pop/rock añadió la dosis justa de sonoridad colombiana”.

A lo largo de su carrera, Juanes ha sido aclamado mucho más allá de la música latina. Ha sido incluido entre las 100 personas más influyentes por Time, ofreció las primeras actuaciones en español en varios programas de televisión estadounidenses, realizó tres conciertos Tiny Desk para NPR y encabezó los históricos conciertos Paz Sin Fronteras ante 1,2 millones de personas.

Su lugar en el panteón de los grandes artistas globales —sin distinción de idioma o género— se refleja también en su inclusión en las listas de Rolling Stone sobre los mejores álbumes y canciones del siglo XXI.

“A finales de la década de 1990, Juanes, de Medellín (Colombia), dejó Ekhymosis, su banda de heavy metal, y se trasladó a Los Ángeles en busca del estrellato del pop-rock. Lo encontró casi de inmediato gracias a su excelente oído para los ganchos melódicos y a la orientación del productor Gustavo Santaolalla. Cuando lanzó Un Día Normal en 2002, ya era ganador del Latin Grammy y uno de los favoritos en los conciertos. Es Por Ti resume la belleza zen de sus melodías ascendentes basadas en la guitarra, la suavidad de su voz y una cosmovisión soleada de sinceridad desarmante”, destaca la revista.

Por una coincidencia del destino, el viaje de Juanes hacia el estrellato mundial suma ahora otro hito personal: las bodas de plata de su emblemático álbum debut, Fíjate Bien.

Tras su etapa con Ekhymosis, Juan Esteban Aristizábal —que pronto sería conocido como Juanes— se mudó a Los Ángeles, donde se asoció con Gustavo Santaolalla, legendario productor argentino ganador de múltiples premios Óscar y Grammy. Juntos comenzaron a trabajar en el primer disco solista del colombiano.

Así lucía Juanes en el año 1991 cuando integraba la banda Ekhymosis
Así lucía Juanes en el año 1991 cuando integraba la banda Ekhymosis

El lanzamiento de Fíjate Bien

Juanes creó un sonido distintivo que fusionó su amor por la guitarra rock con ritmos folclóricos colombianos. Inspirado en las heridas sociales de su país, el álbum se convirtió en una declaración personal. Fíjate Bien —tema que da nombre al disco— retrata la necesidad de caminar con cautela ante el peligro oculto de las minas antipersonal en Colombia.

Entérese de más: Juan Luis Guerra y Juanes, los reyes indiscutibles del Superconcierto de Feria de las Flores 2025

Tras su lanzamiento, el álbum se mantuvo durante 10 semanas en el número uno en Colombia y rápidamente llamó la atención de la crítica internacional. Obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy y ganó tres: Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal de Rock, en una ceremonia reprogramada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En menos de un año, Fíjate Bien alcanzó el estatus de disco de platino y se consolidó como una obra fundamental del rock latino, abriendo el camino a la proyección internacional y al activismo social de Juanes.

“Juanes escribe canciones sobre la búsqueda del alma, el peligro, la sensación de pérdida y un obstinado instinto de supervivencia, abordando tanto la guerra civil en Colombia como la agitación más privada. En Fíjate Bien advierte a alguien que vigile cada paso que da, no sea que pise una mina terrestre. Otras canciones insisten en que la incertidumbre de la vida puede hacerla preciosa y heroica... combina el hard rock con la música tradicional colombiana. Sus melodías son concisas y directas, y en el escenario fusiona guitarras con acordeón, cumbia y tambores de conga. Sus canciones son sinceras y fatalistas, pero no desalentadoras”, escribió en su momento el New York Times.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida