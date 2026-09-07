Juanes habló de Metallica, Kraken y Juan Gabriel en el show más viral de música en redes sociales: TrackStar

En un inglés bastante fluido, Juanes fue el invitado de la semana en el famoso segmento de redes sociales @trackstarshow, el exitoso concurso de trivia musical en formato de videos cortos que se volvió viral en internet y que es presentado por Jack Coyne, uno de sus creadores, al lado de Kieran Coyne y Henry Kornaros, todos de la productora neoyorquina Public Opinion. El programa nació como un formato de entrevistas callejeras en la ciudad de Nueva York en el que, por cada canción adivinada por los transeúntes (que se ponen audífonos para escucharlas), se les daba cinco dólares. Poco a poco se fue expandiendo en TikTok, Instagram y YouTube y, a medida que llegaron las celebridades, ese dinero se dona a una entidad que el artista elija. Le puede interesar: Bad Bunny hace historia: su show del Super Bowl gana 7 premios Emmy

La participación de Juanes

Si hay algo que caracteriza al segmento con las celebridades, es que se hace una buena curaduría de canciones, porque no solo es mostrar sus habilidades musicales –adivinando temas– sino también mostrando sus gustos e inspiraciones. Juanes es el primer músico colombiano en estar en el programa. Hace un par de semanas estuvo el actor John Leguizamo. La primera canción que le tocó “adivinar” a Juanes fue una de Metallica, su grupo favorito: Seek and destroy. Tras contar el nombre de la canción, el paisa contó su amor por el heavy metal y la influencia de Metallica en su vida: “Cuando ellos lanzaron el álbum Kill ‘Em All, yo tenía 15 años”. Además de Metallica, sonaron canciones de Fito Páez, Soda Stereo, Juan Luis Guerra, Juan Gabriel; “él tenía un talento excepcional y pasó de cero a ser un rey, conectó con muchas generaciones”, dijo del Divo de Juárez.

Jack le preguntó a Juanes que con qué tipo de música creció, a lo que el paisa le contestó que con cumbias, folk y que cuando era un adolescente se enloqueció con la música rock y el metal. Entre las canciones a adivinar estuvo también música de Led Zeppelin, “inspiración para mí, por supuesto”. A mis 13 años, en Medellín, mi inglés era cero y esta música me transportaba a otro lugar”, dijo. Jack confirmó que había estado ya en Medellín y que era un lugar hermoso; “es como el cielo en la tierra”, dijo. “Exactamente”, remató Juanes. Puede leer: El video más rápido de la década en llegar a los 1.000 millones: Dai Dai de Shakira rompe otro récord La emoción de Juanes fue evidente al escuchar música de Carlos Gardel y explicar la importancia del tango en Medellín y de Kraken, una de sus bandas de heavy metal de la ciudad y referentes para él desde la juventud: “Yo los vi en vivo y dije: ‘Eso quiero hacer en la vida’”. Jack resaltó que todos estos artistas han influenciado la carrera de Juanes, quien destacó que lo suyo siempre ha sido conectar con la gente, incluso cantando en español, que creció con la música rock, pero también en fiestas, oyendo a Juan Luis Guerra. Juanes habló de su álbum más reciente, JuanEsteban, y de su actual gira norteamericana, que comenzó el pasado 3 de septiembre. El artista paisa inaugurará el DaviArena el próximo 14 de noviembre en Medellín. Bloque de preguntas y respuestas: