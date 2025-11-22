Juanes vuelve al Festival Viña del Mar después de 17 años: será “una noche de locos”

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) tendrá entre sus artistas en tarima una presencia que llevaba 17 años sin verse. Se trata del cantautor paisa Juanes, quien hará parte de la parrilla de cantantes que estarán en suelo chileno a finales de febrero de 2026.
“Qué honor y qué alegría anunciarles que regresamos al Festival de Viña del Mar en febrero de 2026”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, por medio de una historia que compartió.