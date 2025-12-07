¿Qué deja para Colombia la victoria en Juegos Bolivarianos de cara a los Olímpicos de Los Ángeles 2028?

La convicción de ir por el título general de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho está en lo más alto. Paulo Villar, Gerente Deportivo del Comité Olímpico Colombiano, nunca dudó que la delegación de 421 atletas estaba lista para dar lo mejor y dejar a Colombia en lo más alto. “Sabíamos que la delegación era muy fuerte y que íbamos a tener el dominio de deportes como atletismo, gimnasia, levantamiento de pesas, natación, ciclismo en todas sus modalidades, tiro con arco, porque además de ser los mejores de la región contamos en la delegación con medallistas olímpicos y campeones mundiales”, dijo orgulloso Villar, quien también destacó la presencia de deportistas jóvenes que hacen parte del recambio generacional que está viviendo el país.

Desde que Colombia asumió el liderato de las justas en el segundo día de competencia se mantuvo allí en las primeras jornadas, seguida muy de cerca de Venezuela, pero con el paso de los días y la llegada de disciplinas como levantamiento de pesas, natación y atletismo, el país se consolidó como el mejor. El país sumó medallas en 40 deportes para llegar a un total general de 137 preseas de oro, 117 de plata y 76 de bronce, superando por 36 primeros lugares a Venezuela que fue segundo en el medallero.

Las damas de la delegación nacional le dieron al país 71 oros, 51 platas y 35 bronces, mientras que los caballeros ajustaron 57-57-33 y en los deportes mixtos fueron 9-9-8, para el gran total de Colombia que vuelve a ser el mejor tal y como pasó en las ediciones de 2022 en Valledupar y 2017 en Santa Marta, donde fue amplio dominador. A la consolidación de deportistas como Yeison López, Mari Leivis Sánchez, Walter Alejandro Vargas, Lina Marcela Hernández, Kevin Santiago Quintero, Diexe Molina, Diana Carolina Peñuela, Francisco José Balanta, Juan Felipe Landázuri, Juan David Forero, Wendy Mosquera, Jair Alexis Cuero, Kollin Castro, Jhon Tascon, Laura Viviana Tovar, Andrea Ramírez, Santiago Arcila, Carlos Sanmartín, Valeria Araújo, Lina Licona, Ronald Palomino y Juana Rueda, se unieron jóvenes de proyección que se consolidan como las cartas fuertes del país con miras a Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

En ese nuevo grupo de consolidados que hacen parte de la renovación aparecen Natalia Linares, Ronal Longa, Lina Licona, Ronald Grueso, Arnovis de Jesús Dalmero, Queen Villegas, Juan José Velásquez, Valentina Muñoz, Stefany Cuadrado, Alejandro Arcila, Juliana Londoño, Miguel Esteban Tovar, Daniela Zapata, Daniela Verswyvel García, Yan Dairo Zabala, Juan Fernando Larrahondo, Oriana Viñas, Nicole Castellanos, Manuel Sierra, María José Marín, Valentina Zapata, Marcos Alejandro Bonilla, Julieth Alejandra Rodriguez, Elkin España, Jazmin Pistelli Palomino, Anthony Rincón, Gabriel Alejandro Arias, Emily Melyssa Minante, Frank Sebastian Solano, Jazmín Álvarez, Mariana Rodriguez, Isabella Forero, Gabriela Rusinque, Anny Sanchez, Brenda Olaya, Daniel Paz, Yairan Sofia Tysforod, Tiffany Murillo, Juan Daniel Garcia, Luis Jhancarlos González, Emanuel Otálvaro, quienes en disciplinas del ciclo olímpico y siendo menores de 25 años son los que se perfilan con más fuerza en el proceso de renovación en atletismo, natación, pesas, tenis de mesa, tenis de campo, gimnasia, ciclismo y tiro con arco, entre otros.

Uno de los medallistas más jóvenes en las justas fue el tenimesista antioqueño Emanuel Otálvaro, quien con tan solo 15 años ganó una presea de plata en el individual y dos sextos lugares en dobles mixto y masculino. El joven nacido en Rionegro lleva cuatro años radicado en Europa con su entrenador Camilo Giraldo, primero en España y luego en Portugal, donde ha consolidado su carrera deportiva, primero solo con el apoyo de sus padres y últimamente con la colaboración de algunas entidades como la Federación de Tenis de Mesa, el Comité Olímpico, quienes tienen en este deportista una amplia esperanza con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya que Emanuel demuestra un nivel superior.