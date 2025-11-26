x

Día dorado para Colombia en canotaje, arquería, BMX y squash en Juegos Bolivarianos

En la tarde y la noche se esperan más medallas en deportes como natación y tiro deportivo, entre otros.

  • Colombia sumó los dos oros en disputa en el BMX de Juegos Bolivarianos con Valentuna´ Múñoz y Juan José Velásquez. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 13 minutos
bookmark

La delegación colombiana sigue sumando medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y se mantiene en la parte alta de la tabla de medallería superando a Venezuela, en un duelo presea a presea.

Disciplinas como el squash, el tiro con arco y el canotaje han sido los que este miércoles le entregaron las medallas de oro a Colombia, que busca el título general del certamen que va hasta el próximo 7 de diciembre.

Colombia, que ya ganó las pesas con un total de 29 medallas, de las cuales 17 fueron de oro, 10 de plata y dos de bronce, sigue firme en su objetivo de ser el campeón general y por ello, en cada salida los atletas nacionales van en busca del primer lugar.

Antes del arranque de los deportes que se disputarán en horas de la tarde y noche de este miércoles, el país suma 45 medallas de oro, 38 de plata y 10 de bronce, seguidos por Venezuela con 36-29-29 y Chile, es tercero en el medallero con 12-14-10.

Medallas de oro de Colombia este miércoles 26 de noviembre

Squash

Dobles mixto

1. Colombia

2. Perú

3 Guatemala y Paraguay

Dobles femenino

1. Colombia

2. Paraguay

3 Guatemala y Ecuador

Arquería

Compuestos equipos femenino

1. Colombia (Alejandra Usquiano, Juliana Gallego y Mariana Rodríguez)

2. Venezuela

3. Perú

Compuesto equipos mixto

1. Colombia (Alejandra Usquiano y Pablo Gómez)

2. El Salvador

3. Venezuela

BMX

Damas

1. Valentina Múñoz (COL)

2. Sharid Fayad Mercado (COL)

3. Domenica Mora (ECU)

Varones

1. Juan José Velásquez (COL)

2. Mauricio Molina (CHI)

3. Wilson Goyes (ECU)

Canotaje Velocidad

C2- 200 mts masculino

1. Rodríguez - Pacheco (COL) 40.95

2. Sola - Sola (ECU) 41.44

3. Iglesia - Argüello (VEN) 43.98

3. Lagos - Jiménez (CHI) 43.98

k2 - 200mts femenino

1. Molina-Hincapié (COL) 42.42

2. Guerrero-Canache (VEN) 43.74

3. Castillo - Toro (CHI) 43.94

