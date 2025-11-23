Colombia inició con pie derecho los Juegos Bolivarianos: el ciclomontañismo le dio los primeros oros

El ciclomontañismo exige gran concentración. En las subidas, se requiere que los deportistas tengan la mirada puesta en el camino para saber cuánta fuerza y energía necesitan poner en las piernas con el fin de que el ascenso no les quite la velocidad que llevaban.
Pero cuando más concentrados deben estar es en el descenso. Ahí los ojos deben ir bien abiertos, enviándole al cerebro las señales para que el cuerpo se levante del sillín en un hueco que “ensucie” la bajada técnica, o para que los brazos muevan, hacia un lado, el manubrio recto en el que las manos van apoyadas, casi sosteniendo todo el peso del deportista, para tomar una curva mientras baja a un ritmo trepidante en la bicicleta.
Eso y más hizo, con gran habilidad, la ciclista Ana María Roa, nacida, criada y formada deportivamente en Cundinamarca, el domingo, en la competencia de MTB —también conocida como cross country— que se realizó en el circuito de Campanayoc, en Ayacucho (Perú), durante el primer día de competencias de los Juegos Bolivarianos 2025.
La cundinamarquesa, una de las mejores deportistas de su modalidad, le dio a Colombia la primera medalla de oro en esta edición del evento multideportivo, con el cual inicia de manera oficial el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Los Ángeles 2028.